انطلاق البرنامج الخاص بالواعظات مع الفتيات على برنامج زووم

ينطلق اليوم عبر المنصة الإلكترونية للدعوة النسائية زووم وواتس وتلجرام برنامج واعظات الأزهر الشريف برنامجا دعويا شاملا للفتيات بعنوان (واعظات مع فتيات) اليوم في العاشرة مساء.





وذلك ضمن الحملة الإلكترونية التي تقوم بها الواعظات من أجل تلبية احتياجات السيدات والفتيات والأطفال الدينية والدعوية .





واعظات مع فتيات يحتوي على باقة متنوعة من أجدد البرامج والتي تحتوي على كل ما يهم الفتاة المسلمة في أمور دينها ودنياها والتي من أهمها (نور وبيان لحفظ القرآن وتفسيره ،- كوني ذات أثر - أخلاقيات فتاة مسلمة- ،الحب في حياة الفتاة كيف يكون ؟ ، - فقهيات - ، معكم على الهواء - افتحي قلبك- ، أمنيات فتاة ،- شبهات وردود،- قدوتي نساء خالدات ).





والجدير بالذكر أن البرنامج يعد الأول من نوعه في التواصل مع الفتيات و سبقه برنامج ذرية طيبة للأطفال ،وكذلك برنامج الدين والمرأة للسيدات واللاتي لاقت قبولا جماهيريا كبير خلال شهر رمضان المبارك ..



