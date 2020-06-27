بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفل الدمايطة بفتح المساجد

ومن جانبه أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن قرار فتح المساجد مشترط باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنه تم التشديد على أئمة المساجد ومديري إدارات الأوقاف بمراكز المحافظة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في إجراءات التعقيم والتطهير بالمساجد.





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مشيرا إلى أنه شدد على الالتزام بارتداء الكمامات وأصطحاب المصليات والتباعد في المساجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية حماية لأرواحهم وسلامتهم من انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأوضح أنه قد تم على مدار اليومين الماضيين عددا من الحملات المكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة.



