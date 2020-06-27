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محافظات

بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفل الدمايطة بفتح المساجد

السبت 27/يونيو/2020 - 12:46 م
بالبلالين والحلوى..
بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفال الدمايطة بفتح المساجد
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زينب الزغبي
فرحا بقرار عودة فتح المساجد بدءا من اليوم السبت، احتفل أهالى محافظة دمياط، بفتح المساجد على طريقتهم الخاصة بدأت بتعليق الزينة أمام المساجد كالبالونات وأيضا توزيع الحلوى على المصلين بعد الانتهاء من أداء الصلاة، في محاولة لإظهار فرحتهم بفتح المساجد مرة أخرى بعد قرار غلقها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن قرار فتح المساجد مشترط باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنه تم التشديد على أئمة المساجد ومديري إدارات الأوقاف بمراكز المحافظة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في إجراءات التعقيم والتطهير بالمساجد.

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مشيرا إلى أنه شدد على الالتزام بارتداء الكمامات وأصطحاب المصليات والتباعد في المساجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية حماية لأرواحهم وسلامتهم من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضح أنه قد تم على مدار اليومين الماضيين عددا من الحملات المكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة.

وتم الدفع بالمعدات والمواد اللازمة للتطهير والتعقيم، وذلك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الأوقاف بدمياط، حيث تم تطهير وتعقيم مساجد  المساجد التى تقرر إعادة فتحها بشكل تدريجى بمختلف أنحاء المحافظة.
بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفل الدمايطة بفتح المساجد
بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفل الدمايطة بفتح المساجد
بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفل الدمايطة بفتح المساجد
بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفل الدمايطة بفتح المساجد
بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفل الدمايطة بفتح المساجد
بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفل الدمايطة بفتح المساجد
بالبلالين والحلوى.. هكذا احتفل الدمايطة بفتح المساجد
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