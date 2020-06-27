مؤامرة سياسية خطيرة‎.. تقرير أمريكي يهاجم خطة نتنياهو لضم الضفة

شن "مجلس السياسة الخارجية الأمريكي" اليوم السبت هجوما على خطة رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية ووصفها بـ"مؤامرة سياسية خطيرة".





وقال المركز المتخصص بالسياسة الخارجية الأمريكية أن نتنياهو لضم جزء من الضفة الغربية تمثل تهديد للعلاقات مع الدول العربية ومجلس الشيوخ الأمريكي.





وأشار "مجلس السياسة الخارجية الأمريكي" إلى أن نتنياهو يصر على المضي قدمًا في خطة الضم لعدة اعتبارات أهمها تحويل الأنظار عن محاكمته بتهم الفساد وإتمام الخطة قبل الانتخابات الأمريكية التي قد تسفر عن سقوط الرئيس دونالد ترامب.





ولفت المركز إلى أن تأييد الإسرائيلين لخطة الضم تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وأن ذلك تجلى في استطلاع رأي أجرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أخيرًا، والذي أظهر أن نحو 27% فقط من الإسرائيليين يدعمون الخطة.





ورأى التقرير أن نتنياهو يصر على تنفيذ خطته بأقرب فرصة بسبب عدم ثقته بشريكه في الائتلاف "بيني جانتس" الذي قد يلغي خطة الضم، مشيرًا إلى أن "جانتس" سيجد صعوبة بالغة في إلغاء قرار الضم في حال تم اتخاذه وتمت الموافقة عليه من قبل الكنيست.