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تعليم

كمامة وفيس شيلدر لكل طالب في امتحانات الثانوى الفنى بدمياط

السبت 27/يونيو/2020 - 12:46 م
دمياط
دمياط
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زينب الزغبي
صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان امتحانات التعليم الفنى بدمياط ، بدات اليوم في 26 لجنة من أصل 34 لجنة، في المواد العملية، وسيتم استكمال امتحانات العملي بعد غد الإثنين، في الـ 8 مدارس المتبقية.

واشار الى ان الامتحانات جرت بشكل هادئ دون ورود اى شكاوى من صعوبة الامتحان حيث لم تتلقي غرفة تلقي الشكاوى التابعه للمديرية اى شكوى من الامتحان.

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وأضاف،  أن الامتحانات موزعة على 20 يوما خلال أيام الراحة لامتحانات الثانوي العام، وقررت الوزارة تخصيص يوم للمتخلفين عن حضور الامتحانات العملي في موعدها، وذلك حرصا على مصلحة الطلبة.

أوضح عثمان  ،  أنه تم تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة، وكاشف حراري، وتوفير كمامات قطنية متعددة الاستخدام، وكذلك «الفيس شيلد» لكل طالب وإداري، تصرف مرة واحدة لامتحانات العملي، ومرة أخرى في امتحانات التحريري، بالإضافة إلى جوانتي طبي يوميا لكل طالب في الامتحانات العملي فقط، وكذلك توفير استراحات للمنتدبين لأعمال الامتحانات، بحد أدنى استراحتان لكل إدارة، استراحة للرجال واستراحة للنساء، بإجمالي 25 استراحة
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