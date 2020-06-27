كمامة وفيس شيلدر لكل طالب في امتحانات الثانوى الفنى بدمياط





وأضاف، أن الامتحانات موزعة على 20 يوما خلال أيام الراحة لامتحانات الثانوي العام، وقررت الوزارة تخصيص يوم للمتخلفين عن حضور الامتحانات العملي في موعدها، وذلك حرصا على مصلحة الطلبة.



