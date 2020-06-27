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أخبار العالم

الناطق باسم الجيش العراقي: اعتقال 14 مسلحا مع منصات إطلاق صواريخ

السبت 27/يونيو/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" إن القوات المسلحة لن تسمح بأي عمليات لاستهداف هيبة الدولة.

وأضاف: "لن نسمح بأي فوضى في العراق وسيتم تنفيذ القانون"، مشددة على أنه سيتم استعادة هيبة الدولة وفقا للقانون.

وأشار إلى أن قوة جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 مسلحا مع منصات إطلاق صواريخ، وأن كل من تم القبض عليهم عراقيون ولا وجود لأجانب بينهم.

وشدد على أنه لن يتم السماح باستهداف المنطقة الخضراء، وأن عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية، لافتا إلى أن جهات استخباراتية وقضائية تحقق مع العناصر الموقوفة من الميليشيات.

وكانت المنطقة الخضراء قد تعرضت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لسقوط صواريخ.

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