من على الشاطئ.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا | شاهد





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:





قمر - منورة - بحبك جدا







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وقد عرض لـ رانيا يوسف قبل أشهر فيلم "دماغ شيطان" فى دور العرض، والذى استطاع أن يحقق بالكاد 80 ألف جنيه بعد طرحه بـ20 يوما حتى رفعه من السينمات، ويشاركها فيه البطولة باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز.





كان آخر أعمالها سينمائيا فيلم "صندوق الدنيا" والذى عرض منذ فترة قصيرة وقبل قرار إغلاق دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي شارك فى بطولته مع رانيا كل من خالد الصاوي وباسم سمرة وصالح عبد الله وأحمد كمال وتأليف وإخراج عماد البهات.







