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حوادث

النيابة الإدارية: عودة العمل بداية من 1 يوليو بكامل طاقتها وارتداء الكمامات ومنع التكدس

السبت 27/يونيو/2020 - 02:20 م
النيابة الادارية
النيابة الادارية
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جودت عيد

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدة قرارات بعودة العمل بالإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات بكامل طاقتها بداية من  ١ / ٧ / ٢٠٢٠.


وأكد البيان الصادر، أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية (التعقيم اليومي للمقرات وإرتداء الكمامات طوال الوقت وحظر التواجد بدونها - منع التكدس وتحقيق التباعد بين الأفراد، كما أكد البيان اعتبار المصاب بفيروس كورونا" بإجازة مرضية بشرط تقديم التقرير الطبي بالإصابة والشفاء.


وتابع البيان أن المخالط للمصاب بفيروس "كورونا" عليه التقدم بما يفيد بإصابة من يخالطه وإلا سيعد متغيبا عن العمل.


وأشار البيان إلى أنه على مديري الإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات تنظيم العمل بين الأعضاء والعاملين بما يحقق عدم التكدس، على أن تخطر إدارتي التفتيش والنيابات ومكتب رئيس الهيئة بما يفيد بذلك.


وأشار البيان إلى أن رئاسة الهيئة سوف تراقب تنفيذ ذلك بكل دقة واتخاذ ما يلزم حال مخالفته يعمل بهذا المنشور اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۰/۷/۱ وعلى كافة الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات تنفيذه.


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