ليبرمان: نتنياهو يسحق أنظمة الدفاع ويجرنا للهاوية

قال وزير الدفاع الإسرائيل الأسبق أفيجدور ليبرمان لصحيفة "معاريف" العبرية، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسحق أنظمة الدفاع ويجرنا جميعًا إلى حافة الهاوية".

وأوضح ليبرمان أن إيران تمتلك اليورانيوم المخصب الذي يبلغ ثماني أضعاف الكمية المسموح بها وفقًا للاتفاقية النووية.

وقال ليبرمان "قبل شهر أو نحو ذلك أطلقوا قمر تجسس بنجاح، ماذا يفعل نتنياهو حيال ذلك؟، هل كان هناك اجتماع للحكومة؟ هل هناك خطة؟".

وتابع ليبرمان: "إنها لا تحل المشكلة، ولن توقف الصواريخ التي ستسقط علينا إذا كان هناك تصعيد على جميع الجبهات، وهو أمر ممكن للغاية، فكر في التصعيد في الجنوب والشمال وفي الضفة الغربية؟ هل لدينا خطط عملية؟ نحن لا نفعل أي شيء".