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فن

مطربة الأوبرا ندى نصر تنتهي من تصوير كليب اللي اختشوا ماتوا.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 04:58 م
مطربة الأوبرا ندى
مطربة الأوبرا ندى نصر
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سعيد فراج
انتهت مطربة الأوبرا ندى حسام نصر من تصوير كليبها الجديد "اللي اختشوا ماتوا"، تمهيدًا لطرحه على الفضائيات وقنوات المزيكا خلال الفترة القليلة المقبلة. 

وأوضحت ندى حسام نصر، أن الأغنية تدور في إطار رومانسي عن فكرة هجر الحبيب، وهي من كلمات محمد عادل، وألحان وجيه، والكليب فكرة وإخراج يوسف سامي.

وأضافت أن الكليب يحمل الكثير من الأفكار الجريئة والمختلفة التي تقدم لأول مرة على الشاشة من حيث التقنيات الحديثة التي تم استخدامها فى إظهار الفكرة بالشكل المطلوب لدى الجمهور، وتظهر في الكليب بـ3 إطلالات جريئة ومميزة. 

والأغنية تم تصويرها على مدى يوم كامل بالغردقة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفريق العمل، ومن المقرر أن تقوم شركة مزيكا بالترويج للكليب عبر شاشتها فور الانتهاء من مراحل المونتاج الأخيرة وتصحيح الألوان. 

يذكر أن مطربة الأوبرا ندى حسام نصر، شاركت في عدد من الأعمال الوطنية خلال الفترة الماضية التي قدمت خلال أعياد تحرير سيناء الأخيرة، كما شاركت العام الماضي في الحفل الذي أقيم بشرم الشيخ احتفالا بأعياد أكتوبر المجيدة برعاية إحدى القنوات الشهيرة ومحافظة جنوب سيناء، كما شاركت في عدد من الأغاني والأداء الصوتي لفيلم The Queen of the Swallows والذي عرض عام 2008.
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