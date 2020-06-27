محافظ سوهاج يلتقي والد الطفلة المتوفية بلدغة عقرب ويحيل الواقعة للنيابة العامة

التقي اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، ناجح محمد، والد الطفلة مريم البالغة من العمر 7 سنوات، والتي توفيت إثر إصابتها لدغة عقرب بدائرة مركز المنشاة.

وقدم المحافظ لوالد الطفلة واجب العزاء، وأحال المحافظ الواقعة للنيابة العامة، بعد أن ألغي قرار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية.

وأكد المحافظ لوالد الطفلة ان الواقعة محل تحقيق، وستتم محاسبة المتسببين في الإهمال وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.

ونشر والد الطفلة مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اتهم فيه مستشفي المنشأة المركزي بالإهمال في علاج ابنته بعد ان أصيب بلدغة عقرب، مما تسبب في وفاتها أثناء محاولة إسعافها بمستشفي أخميم المركزي.

وكانت مديرية الصحة بسوهاج قد أصدرت بيانا حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طفلة، بسبب عدم توافر مصل للدغ العقرب بمستشفى المنشأة المركزي.

وقالت فيه أن المستشفى متوفر بها 160 مصل عقرب، وأن الإدارة الصحية بالمنشأة بها 350 مصلا، ما يشير إلى أن الأمصال متوفرة ويتم صرفها بانتظام، طبقا لخطة توزيع موضوعة مسبقا.

وتنصلت المديرية في بيانها من أي إهمال في الواقعة، علي الرغم من ان تقرير إدارة المتابعة في ديوان عام المحافظة أكد علي وجود تقصير في علاج الطفلة.