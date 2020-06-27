توفير أتوبيس لنقل طلاب قرية الشيخ الشاذلى وسكن لهم خلال فترة الامتحانات

اجتمع رئيس مدينة مرسى علم، اليوم بطلاب قرية الشيخ الشاذلى ، وذلك لتوفير أتوبيس لهم وسكن بالمجان خلال فترة الامتحانات بمدينة مرسى علم ، أسوة بطلاب قرية أبو غضون جنوب مرسى علم.

وأكد رئيس المدينة أن قرية الشيخ الشاذلى تبعد عن مدينة مرسى علم 150 كيلو متر غرب جنوب المدينة ، ويقومون بأداء الامتحان داخل المدينة ، حيث سيتم توفير سكن لهم داخل المدينة وأتوبيس لنقلهم من السكن إلى الامتحانات يوميا.

كان قد أعلن رئيس مدينة مرسى علم ، عن توفير أتوبيس لنقل طلاب الثانوية العامة بقرية أبو غصون جنوب البحر الأحمر ، لمقر للجان الثانوية العامة ، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسة بالاهتمام بالمنظومة التعليمية وتوفير سبل الراحة للطلاب .

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أضاف رئيس مدينة مرسى علم فى بيان له أن قرية ابوغصون تبعد عن مدينة مرسى علم قرابة 80 كيلو متر جنوب المدينة وان عدد الطلاب بالقرية 18 طالب بالقسمين العلمى والأدبى ، مشيرا ان تسهيلا عليهم من طول المسافة وعدم توافر المواصلات بشكل دائم تم توفير اتوبيس لنقلهم لمقر لجنة الامتحانات .

كانت اعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يبلغ عددهم 2632 طالبا وطالبة، موزعيين على 16 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 8 لجان احتياطية احترازيًا فى حالة غلق أى اللجنة تحت اى ظروف.