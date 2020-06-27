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رياضة

طلعت يوسف يؤجل تدريبات الاتحاد السكندري إلى ظهور نتيجة المسحة الثانية

السبت 27/يونيو/2020 - 07:00 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
رفض طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري عودة الفريق إلي التدريبات إلا بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية.

وخضع لاعبو الاتحاد السكندري اليوم لإجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا.

وحرص الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق على توجيه جميع الإرشادات والتعليمات للمرحلة المقبلة إضافة إلي حصول كافة اللاعبين على شنطة طبية بها كافة المستلزمات الوقائية.

وأكد طلعت يوسف انه لم يتم خوض التدريبات إلا بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية التي ستظهر الاثنين المقبل على ان يتم تقسيم اللاعبين إلي مجموعتين ويتم تقسيمها ثلاث مجموعات خلال المرحلة الأولي.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
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