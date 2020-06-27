النائبة المستقلة مي محمود تنضم للحزب العربي

أصدر الحزب العربي برئاسة الشيخ علي فريج راشد، قرارًا بتعيين النائبة البرلمانية مي محمود مساعدًا لرئيس الحزب للشئون الأفريقية، جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الأحزاب المصرية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته، وكذلك الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.





وقال وائل حسين نائب رئيس الحزب لشؤون الأمانة العامة، أن ضم النائبة البرلمانية مي محمود جاء متسقًا والأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها من خلال رؤيته الاستراتيجية الداعمة لتوجهات الدولة المصرية إقليميًا وعالميًا حيث القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وبما يضمن استعادة مصر لمكانتها التي تستحقها.





وأضاف حسين في بيان صحفي، أن التغيرات الكثيرة التي اعتمدها الحزب وفي مقدمتهم النائبة البرلمانية مي محمود، استطاع أن يسهم في جعل الحزب العربي آخر وأحدث الأحزاب السياسية المُمثلة في مجلس النواب الحالي على الرغم من اقتراب موعد إنتهاء مُدته البرلمانية.



