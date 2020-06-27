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برلمان

النائبة المستقلة مي محمود تنضم للحزب العربي

السبت 27/يونيو/2020 - 08:28 م
النائبه مي محمود
النائبه مي محمود
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فريده محمد
أصدر الحزب العربي برئاسة الشيخ علي فريج راشد، قرارًا بتعيين النائبة البرلمانية مي محمود مساعدًا لرئيس الحزب للشئون الأفريقية، جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الأحزاب المصرية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته، وكذلك الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

وقال وائل حسين نائب رئيس الحزب لشؤون الأمانة العامة، أن ضم النائبة البرلمانية مي محمود جاء متسقًا والأهداف التي يسعى الحزب  لتحقيقها من خلال رؤيته الاستراتيجية الداعمة لتوجهات الدولة المصرية إقليميًا وعالميًا حيث القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وبما يضمن استعادة مصر لمكانتها التي تستحقها. 

وأضاف حسين في بيان صحفي، أن التغيرات الكثيرة التي اعتمدها الحزب وفي مقدمتهم النائبة البرلمانية مي محمود، استطاع أن يسهم في جعل الحزب العربي آخر وأحدث الأحزاب السياسية المُمثلة في مجلس النواب الحالي على الرغم من اقتراب موعد إنتهاء مُدته البرلمانية.

يذكر أن النائبة البرلمانية مى محمود، هي واحدة من النائبات المُستقلات تحت قبة البرلمان، حيث خاضت الانتخابات البرلمانية على قائمة غرب الدلتا – الإسكندرية، وهي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والأمن الغذائى ببرلمان عموم أفريقيا، وأمين سر لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان المصري لمدة ثلاث دورات انعقاد ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
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