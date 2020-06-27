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استشاري أمراض رئة : العالم يقترب من الوصول إلي علاج فعال لفيروس كورونا .. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:19 م
زياد مطر
زياد مطر
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إبراهيم القادري
قال الدكتور زياد مطر أستشاري أمراض الرئة والصدر في الولايات المتحدة إننا كنا نتوقع زيادة  إصابات فيروس كورونا ولكن الزيادة التي حدثت كانت أكبر مما كنا نتوقع .


وأضاف زياد مطر خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان الوضع في امريكا ليس بحاجة الى حالة غلق مرة اخرى لان المطاعم والمقاهي تعمل بطاقة 50 % فقط من قوتها


وأوضح مطر ، أن هيدروكسي كلوروكين دواء فعال جدا لأمراض الملاريا وأمراض أخرى ولكننا توقفنا عن استخدامه بسبب الآثار الجانبية الخاصة به التي  ظهرت علي مصابي فيروس كورونا  .

وتابع : نستعمل في بروتوكول العلاج الآن دواء ريمدسفير وهو علاج للفيروسات ويعالج الحالات الخطيرة في فترة قصيرة .

واستكمل : العالم يقترب من الوصول إلى علاج فعال لفيروس كورونا واتوقع الوصول الى نتائج ايجابية خلال شهور .
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