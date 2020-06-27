استشاري أمراض رئة : العالم يقترب من الوصول إلي علاج فعال لفيروس كورونا .. فيديو

قال الدكتور زياد مطر أستشاري أمراض الرئة والصدر في الولايات المتحدة إننا كنا نتوقع زيادة إصابات فيروس كورونا ولكن الزيادة التي حدثت كانت أكبر مما كنا نتوقع .









وأضاف زياد مطر خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان الوضع في امريكا ليس بحاجة الى حالة غلق مرة اخرى لان المطاعم والمقاهي تعمل بطاقة 50 % فقط من قوتها









وأوضح مطر ، أن هيدروكسي كلوروكين دواء فعال جدا لأمراض الملاريا وأمراض أخرى ولكننا توقفنا عن استخدامه بسبب الآثار الجانبية الخاصة به التي ظهرت علي مصابي فيروس كورونا .





وتابع : نستعمل في بروتوكول العلاج الآن دواء ريمدسفير وهو علاج للفيروسات ويعالج الحالات الخطيرة في فترة قصيرة .



