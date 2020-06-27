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أخبار العالم

العراق يثمن جهود السويد لدعمه ضد الإرهاب على داعش

السبت 27/يونيو/2020 - 08:09 م
العراق
العراق
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ميـــس رضــا

أشادت الجمهورية العراقية ممثلة فى وزارة الخارجية بالدعم الذى قدمته دولة السويد إلى الجالية العراقيّة، ودور المنظمات السويديّة الإنسانيّة في تقديم الإغاثة، ودعم العراق في مُواجَهة تنظيم داعش الإرهابيّ.

 

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وشدد وزير الخارجيّة العراقى  فؤاد حسين خلال اتصال هاتفى جري مع نظيرته السويدية آن ليندي على أهمّية استمرار الدعم ضمن التحالف الدوليّ إلى حين القضاء على تلك الجماعات الإرهابيّة.

 

وبحث الجانبان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة، والارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين.

 

وأوضح  "حسين"، أنّ الحُكُومة العراقيّة ماضية في تحقيق الإصلاح، ومُحاربة الفساد، مُبيّنًا: أنّ سياسة العراق الاقتصاديّة الجديدة ستعمل على أن تكون قائمة على تنوّع المصادر، وعدم الاكتفاء بالواردات النفطيّة.

 

وناقش الجانبان ضرورة دعم العراق من قبل دول الخليج، والاتحاد الأوروبيّ في هذا المجال، داعيًا إلى أن تضطلع السويد بدور في دعم العراق في سعيه نحو إيجاد علاقات جيّدة مع دول الاتحاد الأوروبيّ.

 

فيما أكدت وزيرة خارجيّة السويد وُقُوف حُكُومتها إلى جانب العراق، واستعدادها لتقديم الدعم في سائر المجالات، داعية إلى تفعيل مُذكّرة التفاهم المُوقّعة مع الحُكُومة العراقيّة في إطار تفعيل التعاون الثنائيّ.

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