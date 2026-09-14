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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: مصر والسعودية.. شراكة راسخة تتجاوز السياسة وتدعم استقرار المنطقة

نواب البرلمان
نواب البرلمان
حسن رضوان

تتجه الأنظار إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، في ظل ما تمثله العلاقات المصرية السعودية من أهمية سياسية واقتصادية وشعبية، باعتبارها واحدة من أكثر العلاقات العربية رسوخًا وتأثيرًا في المنطقة.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قوة العلاقات بين القاهرة والرياض لا تستند فقط إلى التنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية، وإنما تمتد إلى روابط تاريخية وإنسانية وشعبية عميقة، مؤكدين أن استمرار التعاون بين البلدين يمثل دعمًا للأمن والاستقرار العربي.

 المصريون في السعودية جسور للتواصل بين الشعبين

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وممثل المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية السعودية تتميز بخصوصية كبيرة، ليس فقط لعمقها السياسي والاقتصادي، وإنما أيضًا للروابط الإنسانية الواسعة التي تجمع الشعبين.

وأشار إلى أن الجالية المصرية في المملكة تمثل أحد أهم جسور التواصل بين البلدين، موضحًا أن المصريين في السعودية يشاركون في قطاعات ومجالات متعددة، ويقدمون نموذجًا مهمًا للخبرات والكفاءات المصرية في بيئة العمل العربية.

وشدد التلواني على أهمية مواصلة دعم العلاقات المصرية السعودية، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستفادة المتبادلة من الخبرات والكفاءات، مؤكدًا أن الروابط الشعبية تمثل عنصر قوة رئيسيًا في الشراكة بين القاهرة والرياض.

زيارة ولي العهد السعودي تحمل دلالات استراتيجية مهمة

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين المقيمين بالخارج، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، وتعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستثنائية بين مصر والسعودية.

وقالت إن القاهرة والرياض تمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين يسهم في حماية المصالح العربية والتعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة.

وأضافت أن الزيارة تأتي في توقيت مهم يؤكد حرص البلدين على استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت مفهوم العلاقات الدبلوماسية التقليدية وأصبحت شراكة استراتيجية قائمة على الأخوة والاحترام والمصالح المشتركة.

وشددت على أن قوة مصر والسعودية وتماسك علاقاتهما تمثل قوة للعالم العربي، داعية إلى مزيد من التنسيق والتكامل العربي لمواجهة التحديات وصون مقدرات الشعوب.

 التنسيق بين القاهرة والرياض صمام أمان للعمل العربي

أكدت النائبة دعاء البنا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للعلاقات العربية القائمة على الأخوة والثقة والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة بين البلدين تتجاوز العلاقات الثنائية لتدعم أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت أن مصر تمتلك رؤية متزنة في التعامل مع قضايا المنطقة، وهو ما جعلها طرفًا أساسيًا وموثوقًا في مختلف الملفات الإقليمية، مؤكدة أن قوة العلاقات مع السعودية تستند إلى توافق الرؤى في العديد من القضايا وإدراك متبادل لأهمية التنسيق بين دولتين تتمتعان بثقل عربي وإقليمي كبير.

وشددت البنا على أن التنسيق المصري السعودي يمثل صمام أمان للعمل العربي المشترك، ويسهم في التعامل مع الأزمات من خلال الحوار وتغليب المصلحة العربية.

وأكدت أن ما يجمع القاهرة والرياض من تاريخ ومصالح ورؤى مشتركة يجعل العلاقة بينهما أكبر من أي محاولات للتشكيك أو التشويش.

 العلاقات المصرية السعودية نموذج للعلاقات العربية الراسخة

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية تعد من أكثر نماذج العلاقات العربية رسوخًا واستقرارًا، بفضل التاريخ الطويل من التعاون والتقارب والروابط الشعبية التي تجمع الشعبين.

وأوضحت أن خصوصية هذه العلاقات ترتبط كذلك بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر والسعودية على المستويين العربي والإقليمي، وهو ما يجعل استمرار التنسيق بينهما ضرورة لحماية المصالح المشتركة ومواجهة المتغيرات المتلاحقة.

وأشادت هندي بالحرص المتبادل بين قيادتي البلدين على استمرار التشاور والتنسيق، مؤكدة أن قوة العلاقات المصرية السعودية تمثل أحد عناصر التماسك العربي وتدعم جهود الحفاظ على الأمن القومي العربي.

ولفتت إلى أن التقارب الشعبي والثقافي والإنساني بين المصريين والسعوديين يمثل ركيزة أساسية في قوة العلاقات، مؤكدة أن البلدين يمتلكان فرصًا واسعة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

نواب البرلمان مصر والسعودية المنطقة زيارة الأمير محمد بن سلمان القاهرة المملكة العربية السعودية

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