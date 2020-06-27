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أخبار العالم

مجلس النواب البحريني ينفي إصابة أعضائه بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 08:18 م
النواب البحريني
النواب البحريني
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محمود نوفل
أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني ان جميع الأعضاء يتمتعون بصحة جيدة وليس من بينهم اي اصابات بفيروس كورونا المستجد واجرى ستة من النواب فحصا طبيا واثبت ان نتيجتهم جميعا جاءت سلبية، لافتة إلى انهم يخضعون للحجر المنزلي الاختياري.

جاء ذلك ردا علي عدد من الشائعات التي انطلقت كالنار في الهشيم علي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لطمأنة الرأي العام وتعزيزا للشفافية وتصحيحا لبعض الأخبار غير الدقيقة التي اوهمت الجميع بأن هناك اصابات بالفيروس المستجد بين اعضاء النواب الكويتي وفق ماذكرته صحيفة الأيام البحرينية.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها ان الفحوصات الطبية اثبتت اصابة إثنين من الموظفين داخل المجلس ما دفع المجلس لإعطاء إجاز لخمسة موظفين اخرين للمكوث في الحجر المنزلي الإجبالي بعد مخالطتهم للحالات المصابة بالفيروس ، لافتة الي ان جميع المستشارين القانونيين بالمجلس خضعوا للفحص الطبي وكانت نتائجهم جميعا سلبية.

كما شددت الأمانة العامة علي حرصها على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في التصدي لفيروس كورونا، انطلاقا من اهتمامها بصحة وسلامة الجميع، واتباع كافة التعليمات والإرشادات الصحية، واتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والصحية في هذا الخصوص.
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