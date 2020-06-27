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محافظات

تعافي 33 مصاباً بـ فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات التأمين الصحي بالقليوبية

السبت 27/يونيو/2020 - 09:19 م
خروج وتعافي 33 حالة
خروج وتعافي 33 حالة كورونا بمستشفيات التأمين الصحي
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إبراهيم الهوارى
غادر 33 مريضًا من المصابين بفيروس كورونا المستجد مستشفيات التأمين الصحى ببنها وشبرا الخيمة والمخصصة للعزل الصحى بمحافظة القليوبية بعد تماثلهم للشفاء وتعافيهم من الفيروس.
وأكد الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة تعافى وخروج 25 حالة اليوم ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس حتى اليوم 112 شخصا.
واضاف العطار أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى خروج 8 حالات من مصابى فيروس كورونا اليوم مشيرًا الى أنه وصل إجمالى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء  الى111 حالة شفاء حتى اليوم.
وأضاف "منير" أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضائه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفيات العزل بالقليوبية تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس.
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