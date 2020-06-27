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بلاش تهاون.. أحمد موسى: إعادة الحياة إلى طبيعتها لا تعني أن الوباء انتهى

السبت 27/يونيو/2020 - 09:27 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن "هناك تهاون من بعض المواطنين في عدم الالتزام بارتداء الكمامة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مش معنى ان الدولة فتحت ان فيروس كورونا اختفى". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ارجعوا للكمامات وإعادة الحياة إلى طبيعتها لا تعني ان الوباء انتهى".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كافيهات ومطاعم التزمت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".
 
ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لن يتم تقديم الشيشة في الكافيهات والمقاهي وسيتم تقديم المشروبات في أكواب للاستخدام مرة واحدة فقط".
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