بلاش تهاون.. أحمد موسى: إعادة الحياة إلى طبيعتها لا تعني أن الوباء انتهى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن "هناك تهاون من بعض المواطنين في عدم الالتزام بارتداء الكمامة".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مش معنى ان الدولة فتحت ان فيروس كورونا اختفى".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ارجعوا للكمامات وإعادة الحياة إلى طبيعتها لا تعني ان الوباء انتهى".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كافيهات ومطاعم التزمت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لن يتم تقديم الشيشة في الكافيهات والمقاهي وسيتم تقديم المشروبات في أكواب للاستخدام مرة واحدة فقط".