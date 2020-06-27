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البابا تواضروس الثاني يوضح سبب إلقاء المياه المقدسة في النيل.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 11:01 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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إبراهيم القادري
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن يوم 1 يونيو من كل عام هو عيد دخول السيد  "المسيح" أرض مصر وهو يوم يحتفل به في الكنيسة منذ قرون طويلة وهو عيد ثابت.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، أن محطات رحلة العائلة المقدسة 20 او 25 محطة علي ارض مصر بأكملها وفي ظل الظروف الراهنة قمنا باختيار محطة المعادي .

وأوضح البابا تواضروس ، :  قمنا باختيار المعادي لسببين الاول أننا قمنا بالصلاة في الهواء الطلق وليس في كنيسة مغلقة والثاني أنها بجانب نهر النيل  .


وتابع : من عادات وطقوس الكنيسة قيام رش المياه علي المصلين بعد القداس ونسميها "مياه البركة " مؤكدا انه في التاريخ القديم اذا تم عمل قداس قريب من نهر النيل نقوم بإلقاء بعض من مياه البركة في "النيل " لمباركة النهر .

واستكمل أن  وباء كورونا يؤثر علي المجتمع اوالصحة يجب ان نحافظ عليها .


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