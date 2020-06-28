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حوادث

عقوبة إمداد الإرهابيين بالسلاح .. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:02 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة إمداد الإرهابيين بالسلاح.


جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم قد دان الطاعن الواحد والعشرين - الحدث - وثبت وجود مراقب اجتماعي أثبت أن المذكور ميلاده كان بتاريخ .... وطويت الأوراق على شهادة ميلاده بما يعني تجاوزه سبعة عشر عامًا وقت الواقعة ، وإذ أسند إليه القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، وقضى بسجنه لمدة خمسة عشر عامًا باعتباره حدثًا عملًا بالمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات ، كما دانت الطاعن الثلاثون بإمداده للجماعة بمعونات حال علمه بأغراضها الإرهابية المؤثمة بالمادتين ٨٦ مكررًا ، ٨٦ مكررًا أ عقوبات ، والطاعنين الثاني والثلاثين ، والثالث والثلاثين ، والرابع والثلاثين بجرائم تصنيع أجزاء سلاح آلي ( كواتم صوت ) المؤثمة بالمادتين ٢٨ ، ٣٥ مكررًا من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وقضى بعقابهم بالمؤبد ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا .

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