التنمية المحلية: توقيع الكشف الحراري على زبائن الكافيهات والمطاعم ضروري

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يجب التعقيم الدائم وكذلك الاسانسير يستخدم بطاقة 50%، لافتا إلى أنه تم الالزام بوضع علامات إرشادية ويجب تعقيم الحمامات.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، هناك متابعة لإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك بعد قرار الحكومة برفع القيود الموضوعة لحظر حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا.

ونوه إلى أن هناك لجانا تمر بشكل دائم واللجان تتشكل من عدة أجهزة للتفتيش وهناك قطاع التفتيش والمتابعة، وكذلك ووحدات نوعية تمر على مستوى المحافظات مرورا مفاجئا دائما، وهناك التزاما من الجميع بدأنا بصفر تشغيل إلى 25% تشغيل.

وأشار إلى أن الدولة تحقق مطالب الجمهور وأصحاب المقاهي والمطاعم ويجب عليهم الالتزام، كما أن هناك اشتراطات خاصة واشتراطات عامة تم نشرها على الجميع، مضيفا: "كل زبون يدخل مطعم أو كافيه يجب ان يتم الكشف عليه بالكاشف الحراري".