AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: توقيع الكشف الحراري على زبائن الكافيهات والمطاعم ضروري

السبت 27/يونيو/2020 - 11:15 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يجب التعقيم الدائم وكذلك الاسانسير يستخدم بطاقة 50%، لافتا إلى أنه تم الالزام بوضع علامات إرشادية ويجب تعقيم الحمامات.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، هناك متابعة لإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك بعد قرار الحكومة برفع القيود الموضوعة لحظر حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا.

ونوه إلى أن هناك لجانا تمر بشكل دائم واللجان تتشكل من عدة أجهزة للتفتيش وهناك قطاع التفتيش والمتابعة، وكذلك ووحدات نوعية تمر على مستوى المحافظات مرورا مفاجئا دائما، وهناك التزاما من الجميع بدأنا بصفر تشغيل إلى 25% تشغيل.

وأشار إلى أن الدولة تحقق مطالب الجمهور وأصحاب المقاهي والمطاعم ويجب عليهم الالتزام، كما أن هناك اشتراطات خاصة واشتراطات عامة تم نشرها على الجميع، مضيفا: "كل زبون يدخل مطعم أو كافيه يجب ان يتم الكشف عليه بالكاشف الحراري".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تحدد شروط فتح المقاهي والمطاعم .. فيديو

أخبار التوك شو.. الشيشة ممنوعة بالمقاهي.. نصائح لطلاب الثانوية العامة.. 86% من مصابي كورونا بالفيوم أمراض مزمنة.. حكاية مطعم لزبون واحد

الغلق التام.. التنمية المحلية توضح اشتراطات عودة الكافيهات والمقاهي .فيديو

التنمية المحلية: حظر إقامة حفلات عيد الميلاد داخل الكافيهات والمطاعم.. فيديو

مفيش شيشة وطاولة.. التنمية المحلية: دخول الكافيهات والمقاهي بأسبقية الحجز والحضور

التنمية المحلية: كشف درجة حرارة كل رواد الأندية.. وسحب تراخيص المطاعم المخالفة

ترشيحاتنا

بـ 15 مليون جنيه.. مدافع بيراميدز ينتقل لـ الزمالك

مش هشتغل في الزمالك ولو مش هلاقي آكل.. أحمد ناجي يوضح حقيقة تصريحه لـ صدى البلد

نقل الحالات الحرجة إلى العجمي.. النجيلة ينهي عمله كمستشفى عزل لكورونا ويستقبل المرضى.. تفاصيل

بالمحاور الرئيسية المختلفة.. السيسى يوجه بمراعاة توفير كل الخدمات للمواطنين ومرتادي جانبي الطرق

بملابس بحر.. أحدث ظهور لــ ياسمين رئيس من العطلة الصيفية

تجاهلت شائعة حملها.. ياسمين عبدالعزيز بصحبة زوجها أحمد العوضى فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لصيف على الموضة.. نصائح مهمة لكل فتاة عند اختيار الملابس

بملابس كاجوال.. رزان مغربي تتألق بإطلالة بسيطة

احمي نفسك.. اتبع هذه النصيحة للوقاية من كورونا