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أخبار البلد

منتفعو مشروع سهل بركة الرئاسي يطالبون بتوطينهم في الفرافرة

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
طالب منتفعو أراضى المشروع الرئاسى بسهل بركة، بتوطينهم فى المدينة السكنية العملاقة بالفرافرة ، لضمان استقرار أسرهم، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، خاصة أن مدينة التوطين بالفرافرة مهجورة ، وهى الأقرب لأراضيهم الزراعية. 

وأكد الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2" ، أن أهالى سهل بركة استلموا أراضيهم ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان الرئاسي؛ استعدادا لزراعتها ، بمساحة 250 فدانا، وينتظرون حتى الآن استلام منازلهم فى مدينة التوطين العملاقة بالفرافرة ، لأنها الأقرب لأراضيهم ، كما انها مهجورة ولم يسكنها أحد . 

وأوضح غانم أن شباب أراضى الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة يطالبون بالتوطين لدعم التنمية الزراعية المستدامة، وخلق حالة من الاستقرار لأسرهم ، وبالسعر الذى تقرره الدولة، لافتا إلى انهم ينتظرون يد العون من المسؤلين لمساعدتهم ، وحتى لا تتكرر مأساة قرى منطقة الأربعين بشرق العوينات وهى 11 قرية سكنية للشباب، دفنتها الكثبان الرملية، ليتعثر تسليمها لشباب المزارعين .  

https://www.youtube.com/watch?v=BQGMZfLO6I8
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