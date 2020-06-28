الدوري الإسباني .. أتليتكو مدريد يحقق فوزا صعبا على ألافيس 2 /1

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوز مهما على ضيفه فريق ألافيس بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني "الليجا".





افتتح أهداف أتلتيكو مدريد، ساؤل نيجويز، فى الدقيقة 59 من زمن المباراة، من ضربة رأس، وعزز دييجو كوستا، بالهدف الثانى، فى الدقيقة 73 من ركلة جزاء.





ونجح خوسي لويس سامارتين، فى تسجيل هدف ألافيس الوحيد، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، عن طريق ضربة جزاء.





بهذا الفوز، عزز أتلتيكو مدريد، مركزه الثالث، برصيد 58 نقطة.





وتوقف رصيد ألافيس، عند 35 نققطة، فى المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذى يتصدره فريق برشلونة برصيد 69 نقطة، بعد تعادله مع مضيفه فريق سيلتا فيجو 2 – 2.