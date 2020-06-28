AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني .. أتليتكو مدريد يحقق فوزا صعبا على ألافيس 2 /1

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوز مهما على ضيفه فريق ألافيس بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني "الليجا".


افتتح أهداف أتلتيكو مدريد، ساؤل نيجويز، فى الدقيقة 59 من زمن المباراة، من ضربة رأس، وعزز دييجو كوستا،  بالهدف الثانى، فى الدقيقة 73 من ركلة جزاء.


ونجح خوسي لويس سامارتين، فى تسجيل هدف ألافيس الوحيد، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، عن طريق ضربة جزاء. 


بهذا الفوز، عزز أتلتيكو مدريد، مركزه الثالث، برصيد 58 نقطة.


وتوقف رصيد ألافيس، عند 35 نققطة، فى المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذى يتصدره فريق برشلونة برصيد 69 نقطة، بعد تعادله مع مضيفه فريق سيلتا فيجو 2 – 2.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليجانيس

الدوري الإسباني .. أتلتيكو مدريد يدك شباك أوساسونا بخماسية نظيفة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بخماسية

سيلتا فيجو يكتسح ديبورتيفو ألافيس بسداسية في الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على مايوركا بـ ثنائية

أتلتيكو مدريد يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب ألافيس بـ الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

تجاهلت شائعة حملها.. ياسمين عبدالعزيز بصحبة زوجها أحمد العوضى فى أحدث ظهور

الخطر الأكبر على صحة الدماغ.. طرق منزلية لـ علاج ضغط الدم

أحمد السعدني يقضي إجازته الصيفية على متن مركب.. شاهد

ننشر الصور الأولى لتفقد الرئيس السيسى تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بملابس كاجوال وشعر كيرلي

خلصت عليهم بسبب المشاكل الزوجية.. النائب العام يأمر بحبس أم قتلت طفلتيها عمدًا فى القليوبية

AdvertisementS

شاهد..تركي أل الشيخ يقرر التنازل عن كل القضايا ضد الأهلي

اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف بطولة الدوري المصري رسميا.. فيديو

الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح .. تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي

هانى حتحوت يكشف حقيقة خطاب فيفا للأندية حول حرية المشاركة فى استئناف المباريات ..فيديو

بعد اختلاطه بـ محمد عواد.. بيراميدز يكشف حقيقة إصابه نجمه بـ فيروس كورونا

بـ 15 مليون جنيه.. مدافع بيراميدز ينتقل لـ الزمالك

الأحمر يخطط لإعادة الأسد المغربى.. تطور فى موقف الأهلي من وليد أزارو

بسبب عمولة الوكيل.. أزمة حمدي النقاز والزمالك تتجدد .. مستند

هيدرسفيلد يقترب من الهبوط .. الأهلي يخطط للاحتفاظ بـ رمضان صبحي نهائيا .. فيديو

بعد تصريحه «أنا أفضل من فان دايك» .. صحيفة إنجليزية تسخر من إبراهيم سعيد

مش هشتغل في الزمالك ولو مش هلاقي آكل.. أحمد ناجي يوضح حقيقة تصريحه لـ صدى البلد

تطورات جديدة.. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

لصيف على الموضة.. نصائح مهمة لكل فتاة عند اختيار الملابس

بملابس كاجوال.. رزان مغربي تتألق بإطلالة بسيطة