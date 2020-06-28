أمريكا تتجاوز 2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا

قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة تجاوز 2.5 مليون شخص، وذلك بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وتواصل الولايات المتحدة تسجيل أرقاما مرتفعة لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في 10 ولايات.





وكانت وكالة رويترز البريطانية ذكرت أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ125 ألف شخص.





وسجلت الولايات المتحدة يوم أمس السبت أكبر زيادة يومية منذ انتشار وباء فيروس كورونا، بواقع 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.











