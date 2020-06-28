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منوعات

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:02 ص
شفاء مصاب بكورونا
شفاء مصاب بكورونا
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عزة عاطف
رغم قضاء أطول مدة في العالم داخل الحجر الصحي.. خرج امس مصاب بريطاني بفيروس كورونا من المستشفى بعد محاربة المرض لمدة 95 يومًا. 

بعدما فقد الأطباء الأمل في شفائه، خرج «كيث واتسون» من المستشفى بعد قضاء أطول فترة حجر صحي تحت أجهزة التنفس استغرقت 3 أشهر عاني فيها من الفيروس المستجد، وقد قابله أبناؤه بالتصفيق على باب المستشفى.
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قضى الرجل البالغ من العمر 52 عامًا 23 يومًا في غيبوبة و 41 يومًا في العناية المركزة خلال معركته الطويلة مع فيروس كورونا، وأبلغ الأطباء عائلته مرتين بأنه في عداد الأموات.

 لكن إصرار كيث ومقاومته للمرض جعلته ينتصر عليه ويعود إلى منزله بأمان مع زوجته سارة البالغة من العمر 52 عامًا وأبناؤه الثلاثة.

وقف أكثر من 100 جار وصديق في استقباله أمام أبواب منازلهم يصفقون ويهتفون لـ كيث بحرارة في هيرن باي ببريطانيا.

يقول أبناؤه: "كنا نجلس يوميًا إلى جانب سريره لكنه لم يستيقظ أبدًا، وهذا هو الأمر المفجع، والأمر الأشد قساوة هو أنه عندما استيقظ لم يكن هناك أحد منا إلى جانبه لأول مرة".

استفاق كيث من الغيبوبة مشلولًا تمامًا تقريبًا، كما دمر الفيروس جسده من الرأس إلى أخمص القدمين، حيث تركه دون أي كتلة عضلية يمكنه تحريكها.

لذا كان عليه أن يتعلم فعل كل شيء للمرة الأولى كالأطفال من الجلوس، التدحرج، الحديث وأخيرًا المشي، وقد ساعدته الممرضات في كل ذلك بكل صبر.

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