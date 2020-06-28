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رياضة

أخبار الكرة السعودية .. الهلال يعلن عودته للتدريبات

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:20 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع صدى البلد، أمس، عددا من الأخبار الخاصة بالرياضة السعودية.. ونستعرض أبرزها تباعًا.


أعلن نادي الهلال السعودي عن عودته إلى التدريبات الجماعية ، الأحد، وذلك استعدادًا لاستئناف مسابقة دوري المحترفين "الدوري السعودي" بعد توقفه بسبب تفشي فيروس الكورونا.


كشف نادي الرائد السعودي عن نتائج المسحة لـ لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في النادي، حيث أكد سلامة الجميع من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد عقب اجرائها أول أمس.


أعلن نادي الشباب السعودي، أمس الجمعة، عن تعاقده مع إحدى المواهب الشابة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
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