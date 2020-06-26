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رياضة

مكتشف أبطال رفع الأثقال.. رحيل مدرب المنتخب المصري عبد الباري حلمي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:10 م
الكابتن عبد الباري
الكابتن عبد الباري حلمي
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منتصر الرفاعي
فقدت أسرة رفع الأثقال المصرية اليوم الجمعة الكابتن عبد الباري حلمي المدرب العام للمنتخب الوطنى المصرى. 

ويعد عبد الباري حلمي من أبناء الإسماعيلية أحد المدربين المميزين ومكتشف نجوم اللعبة خاصة من أبناء قرية المحسمة في الإسماعيلية واكتشف العديد من اللاعبين الدوليين أمثال بطلة الأولمبياد والعالم سارة سمير، وأحدثهم بطلة العالم للناشئين نعمة سعيد وآخرون. 
 
وبعث محمد أيهاب بطل الأولمبياد لرفع الأثقال بإرسال برقية جاء فيها: تلقينا ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة الكابتن عبد الباري حلمي  أحد مدربي منتخب مصر لرفع الأثقال و مدرب نادى المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية.. نسأل الله تعالى أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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