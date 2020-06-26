مكتشف أبطال رفع الأثقال.. رحيل مدرب المنتخب المصري عبد الباري حلمي

فقدت أسرة رفع الأثقال المصرية اليوم الجمعة الكابتن عبد الباري حلمي المدرب العام للمنتخب الوطنى المصرى.





ويعد عبد الباري حلمي من أبناء الإسماعيلية أحد المدربين المميزين ومكتشف نجوم اللعبة خاصة من أبناء قرية المحسمة في الإسماعيلية واكتشف العديد من اللاعبين الدوليين أمثال بطلة الأولمبياد والعالم سارة سمير، وأحدثهم بطلة العالم للناشئين نعمة سعيد وآخرون.