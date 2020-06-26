وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

تلقى المهندس خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي خبر حزين بوفاة والدته هدى موسى لطفي بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.





وأثبتت التحاليل إصابة والدة الدرندلي بفيروس كورونا بعد ان كشفت المسحة إيجابية العينة .





ودخلت هدي موسي والدة الدرندلي بالرعاية المركزة بإحدي المستشفيات وفي حالة حرجة للغاية





وأثبتت الأشعة والتحاليل التي خضع لها خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الاهلي عدم إصابته بفيروس كورونا.





وخضع خالد الدرندلي لمسحة قبل خمسة أيام ثم مسحة أخرى قبل ساعات قليلة أثبتت سلبية العينة .



