محمود فايز يوضح كواليس أزمة حسام غالي وأسامة نبيه.. وسر ضم شيكابالا لـ قائمة مونديال روسيا.. فيديو

أكد محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني الاسبق لـ المنتخب الأول أن حسام غالي نجم الأهلي السابق كان من أهم لاعبي المنتخب، لكن استبعاده كان بقرار من هيكتور كوبر الذي رفض تماما إمكانية عودته مرة أخرى.
وأضاف محمود فايز في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 2"، أن الجهاز الفني للمنتخب مد يد العون لـ غالي، ولكن اللاعب رفض وتحفظ على طريقة لعب المنتخب، مشددا على أن أسامة نبيه مدرب المنتخب العام وقتها طالب بعودته ليكون بديل عبدالله السعيد في الشوط الثاني من أي مباراة للاستفادة من مهارته دون الضغط عليه بدنيا.
وأكمل محمود فايز أنه لا صحة لما يتردد حول تصريح نبيه "يا انا يا غالي في المنتخب"، خاصة أن نبيه مدرب ذكي ويستحيل أن يعادي أهم لاعب في المنتخب وقتها.
أما عن ضم محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك لقائمة المنتخب بمونديال روسيا 2018، فأكد أن ضمه وقتها ليكون بديل لـ عبدالله السعيد لكن رتم المباريات كان سريعا، لذلك كان من الصعب مشاركته، مشددا على أنه كان يتمنى مشاركة شيكابالا في مباراة السعودية لحب الجماهير له.