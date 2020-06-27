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رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف بطولة الدوري المصري رسميا.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 11:18 م
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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حسام الحارتي

أكد الإعلامي سيف زاهر أنه تم الإنتهاء من 90 % من جدول استئناف الدوري المصري .


وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن اتحاد الكرة حدد من 10 إلي 15 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.


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وأكد أن قرار استئناف الدوري لهذا الموسم، نهائي؛ على الرغم من اعتراض بعض الاندية .


وطالب سيف زاهر كافة الأندية بالتكاتف من أجل العمل لصالح الكرة المصرية.


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يشار الى ان انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم.

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