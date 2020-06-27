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رياضة

طارق يحيى: 27 حالة كورونا في أحد أندية الدوري المصري

السبت 27/يونيو/2020 - 05:18 ص
طارق يحيى
طارق يحيى
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محمد رشاد
كشف طارق يحيى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن وجود 27 حالة مصابة بفيروس كورونا في أحد أندية الدوري المصري.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر، منذ منتصف مارس الماضي، حتى الآن، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال يحيى خلال برنامج "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك": "هناك ناد في الدوري به 27 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا ما بين إداريين ولاعبين ، هناك لاعبون كثيرون مصابون بكورونا ولم يتم الإعلان عنهم لأنهم (بيتكسفوا)".

وأكمل: "هناك أندية بها عدد كبير من المصابين، كيف سيلعبون ويتم الاختلاط بالفرق الأخرى؟ ، طنطا بها مصابين على سبيل المثال، ولا أعتقد أن الأندية ستوافق على مواجهتهم خوفًا من العدوى".

ويخضع لاعبو الدوري المصري، في الوقت الحالي، لمسحات لاكتشاف فيروس كورونا، استعدادًا لبدء الدوري الشهر المقبل، وفقا لما أعلنه وزير الرياضة أشرف صبحي.
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