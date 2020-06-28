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رياضة

الشامي يطالب اتحاد الكرة بتفعيل دور الروابط .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:36 ص
محمود الشامي، عضو
محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق
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حسن العمدة
قال محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، إن  اتحاد الكرة المصري، مطالب بتفعيل دور الروابط، خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهميتها الشديدة.

وأضاف محمود الشامي، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية، موضحا إن رابطة المحترفين فى عهد هانى أبوريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء فى السيطرة عليها.

على جانب آخر، فقد أشار الشامي إلى أنه كان يتمني من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدورى ماديا لكل المراحل.

واختتم ، إن استكمال الدورى في هذا التوقيت وضغط المباريات مخاطرة كبيرة جدا، ما جعل هناك نسبة من الأندية ترفض عودة المسابقة.

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