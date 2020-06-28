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المتحدث باسم الكنيسة: إجراءات تعليق الصلوات يعتمد على الوضع الوبائي لكل إبراشية

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب

قال بوليس حليم المتحدث بإسم الكنيسة الارثوذكسية، إن قرار إعادة فتح الكنائس وإقامة الصلوات اعتمد على نسب الإصابات في المحافظات، حيث إنه تقرر استمرار التعليق الصلاة في كنائس محافظتي القاهرة والإسكندرية لارتفاع نسب الاصابات بهما، بينما تم ترك الأمر في بقية المحافظات لكل إبراشية وفقًا للوضع الوبائي لديها عبر تعاون الأسقف مع مجمع الكهنة وفي حال الفتح يكون لدينا  إجراءات احترازية.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، أن صلوات الجمعة والأحد معلقة  بالكامل في المحافظات كافة، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال في الكنائس حددت لإجمالي أشخاص 25 فردا بما فيهم الكهنة والشمامسة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 403 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

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