لقاء سويدان: غدا فرصة جديدة

شاركت لقاء سويدان جمهورها صورة جديدة من عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .









وظهرت فى الصورة من داخل منزلها وكتبت معلقة على الصورة:" غدا فرصة جديدة ".

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.







