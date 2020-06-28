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فن

لقاء سويدان: غدا فرصة جديدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت لقاء سويدان جمهورها صورة جديدة من عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .


وظهرت فى الصورة من داخل منزلها وكتبت معلقة على الصورة:" غدا فرصة جديدة ".
يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.


المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.
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