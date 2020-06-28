مدير الشركة المصنعة لدواء كورونا: بدء استخدام ريمديسيفير المصري بمستشفيات العزل.. فيديو

ج 100 مريض حسب البرتوكول المطور وعددهم 11 حقنة يتم أخذ 2 منهم أول يوم، وبعد ذلك حقنة واحدة لمدة 9 أيام. قال الدكتور امجد طلعت مدير عام بالشركة المصرية المصنعة لدواء فيروس كورونا، إن 1100 عبوة من دواء ريمديسيفير تكفي لعلا









وأضاف أمجد طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن هناك برتوكولا آخر مدته أقصر وهي 5 أيام يأخذ فيهم المريض 6 حقن وهذا للحقن الوريدي ويستخدم فقط في المستشفيات حسب الإجازة التي أعطتها لنا هيئة الدواء المصري.









وأوضح أمجد طلعت، أنه لأول مرة تكون الأدوية متواجدة في مصر في نفس وقت تواجدها في امريكا او في الاتحاد الأوروبي.









وتابع أن هناك 8 شركات قامت بتصنيع دواء رمديسيفير علي مستوى العالم، منهم شركة ايفا فارما، مؤكدا أن الهيئة العليا للدواء قدمت المساعدة لتوفير هذا الدواء في مصر .









واستطرد أن الدواء تم توزيعه منذ أول أمس ووصوله السبت إلى 10 مستشفيات عزل، مؤكدا أن هناك مرضى أخذوا دواء رمديسيفير بالفعل.









وأشار إلى أن هذا الدواء يساعدنا علي علاج الحالات وعودتهم إلى منزلهم مبكرا كما أنه يساعد علي إخلاء جهاز تنفس لحالة أخرى .