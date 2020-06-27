أمجد طلعت: 1100 جرعة من دواء ريميديسفير تم التبرع بهم لمستشفيات العزل.. فيديو

قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام الشركة المصنعة لعلاج كورونا في مصر، إن 1100 جرعة من دواء ريميديسفير تم التبرع بهم لمستشفيات العزل عقب تصنيعه في مصر، مضيفا أن دواء ريميديسفير يساهم في الإسراع من شفاء مرضى فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد بنسبة 30%.





وأضافت طلعت، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء أمس الجمعة، أن هذا الدواء يزود من سرعة الشفاء لدى مصابي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن مصر دخلت بقوة سباق تصنيع أدوية كورونا المستجد.





وأكد مدير عام الشركة المصنعة لعلاج كورونا في مصر، أن 1100 جرعة من دواء ريميديسفير هى جرعات أولية ستكفى لعلاج 100 مريض داخل مستشفيات العزل الحكومية، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية باستخدام ريمديسفير لحالات الطوارئ.