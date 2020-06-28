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حسام عبدالغفار: التباعد الاجتماعي يجب يكون أسلوب حياة على المدى الطويل .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المستشفيات الجامعية إن إجراءات التباعد الاجتماعي لابد أن تكون أسلوب حياة على المدى الطويل حفاظا على المواطنين من انتقال أي أمراض بينهم.


وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه من المفترض خلال هذه الفترة أن يحافظ المواطنون على أنفسهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.


وتابع حسام عبد الغفار، أنه يجب على الجميع أخذ جميع الاحتياطات من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي جيدا واستخدام المطهرات باستمرار.


وأوضح حسام عبد الغفار أن من يشعر باعراض فيروس كورونا وليس لديه أي أمراض مزمنة فيجب عليه عزل نفسه في المنزل وأما من يشعر باعراض فيروس كورونا ومصاب بأمراض مزمنة، فذلك سيتم عزله داخل مستشفيات عزل.


وأشار إلي أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا أغلبهم يكون لديهم أمراض مزمنة ولذلك يتم عزلهم في مستشفيات عزل لتلقي العلاج فورا.

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