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رياضة

يوسف أوباما يشارك جمهوره بصورة من أول ظهور بـ قناة الزمالك

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا جديدة.


وظهر في الصور برفقة الإعلامية فرح على من خلال استضافته فى قناة الزمالك".


وكتب معلقا على الصورة:" الحمدلله اول ظهور ليا فى قناة نادينا وكنت سعيد جدا إني كنت معاكى وكل الشكر لجمهورنا العظيم والحبيب".




ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.


وقام لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، بكتابة تعهد، بعدم النزول إلى الملعب خلال الفترة المقبلة، وخوض مباريات الدوري العام خوفا من الإصابة بفيروس كورونا
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