ذكرى 30 يونيو .. مسنة من أمام الأمم المتحدة: يا رب الجماعة الإرهابية تبعد عن مصر .. فيديو

قالت إحدى السيدات المصريات المقيمة بأمريكا، من أمام مقر الأمم المتحدة إنهم يدعمون ثورة 30 يونيو بكل قلوبهم، موضحة أن جميع المصريين من أمام مقر الأمم المتحدة جاءوا لدعم الرئيس السيسي.









وأضافت في فيديو لـ"صدى البلد" من أمام مقر الأمم المتحدة: لا نريد عودة الجماعة الإرهابية لتولي أي شيء في مصر يارب يبعدوا عن مصر وعن كل بلد لأنهم بيعملوا حاجات مش كويسة".









ونظم عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي مساء أمس السبت وقفة أمام الأمم المتحدة، للتضامن مع مواقف مصر في ليبيا وسد أثيوبيا واحتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.









وشارك المصريون بكافة فئاتهم العمرية سيدات ورجال وأطفال وشباب في الوقفة وهتفو" تحيا مصر يحيا السيسي، السيسي عمهم وحارق دمهم، الاخوان جماعة ارهابية".









وتهدف الوقفة لدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بسد النهضة وليبيا والأمن القومي المصري كذلك الذكرى السابعة لثورة ٦/٣٠.









ويحرص المصريون في أمريكا على تنظيم وقفات تأييد الدولة المصرية خاصة في المناسبات الرسمية كذكرى ٣٠ يونيو.