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رياضة

بيان جديد لـ مرتضى منصور: الأسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:57 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ملك موسى
أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا لتوجيه الشكر للجماهير البيضاء من ناحية على دعمها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على استمراره في مواجهة الفاسدين والمتجاوزين تجاه النادي والوطن الغالي. 

وجاء بيان رئيس نادي الزمالك كالتالي: 


"كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وفي كل العالم العربي وللأخوة العرب وعلى رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر علي ناديه وعلى قناته الوليدة فأنتفض دون توجيه من أحد ليعطي درسًا للمرتزقة خادمي الفاسدين الذين يريدون اسكات صوت الحق الذي افزعهم.

فخرجت الملايين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتبلغهم رسالة أن الأسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر فهى ليست معركته وحده بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف واعتقد الاغبياء انهم يستطيعون اسكات صوت الحق".

"أطمئنكم انني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي ضد هؤلاء المرتزقة حماة الفاسدين مهما كلفني ذلك حتى لو كان حياتي أو حريتي وتأكدوا جميعًا أن من حُسن حظنا أن حاكم هذا الوطن الزعيم عبد الفتاح السيسي لن يسمح بفاسد بيننا ولدينا نائب عام شريف ومحترم وقضاء شامخ عظيم اطمئنوا على وطنكم وفي النهاية سأظل أكشف وأفضح هذه العصابة الاجرامية التي اساءت لمصر والمصريين.
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