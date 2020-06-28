صحف الأحد .. الرئيس السيسي يوجه بمراعاة توفير جميع الخدمات للمواطنين على جانبي الطرق الرئيسية.. مصر تسدد 20 مليار دولار لمؤسسات دولية .. وإعدام الإرهابي عبد الرحيم المسماري

مصر تسدد 20 مليار دولار لمؤسسات دولية في 4 أشهر

تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي "المسماري" المتورط في حادث الواحات

الخارجية الأمريكية تستعرض جهود الأوقاف لإقامة مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية





حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة توفير جميع الخدمات للمواطنين على جانبي الطرق في المحاور الرئيسية المختلفة، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد.









كما سلطت الصحف الضوء على سداد مصر 20 مليار دولار لمؤسسات دولية في 4 أشهر، مشيرة إلى تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي "المسماري" المتورط في حادث الواحات.









وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.









وأشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسي وجه - خلال الاجتماع - بمراعاة توفير جميع الخدمات للمواطنين على جانبي الطرق في المحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وتلك التي تمت بالفعل والاستغلال الأمثل لجانبي الطرق والمحاور الجديدة على النحو الذي يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة ولما لذلك من عائد استثماري وتوفير فرص عمل.









ونقلت الصحف عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول "إن الاجتماع تناول استعراض جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية خاصة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، وكذلك الدراسات الإنشائية والمعمارية؛ لاستغلال وتطوير الأراضي التابعة للدولة".









إلى ذلك، نقلت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (شكري: نسعى لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاثاء) - عن وزير الخارجية سامح شكري تأكيده أن المسار الإفريقي لمفاوضات سد النهضة هو تأكيد لنية وإرادة مصر التوصل لاتفاق، وظهر ذلك بوضوح عندما وقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تمت صياغته في (واشنطن).. حيث دعا شكري الشركاء الآخرين إلى إظهار الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق بما يصب في مصلحة الدول الثلاث.









وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية قال "إن مصر ستشارك في جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها /الاثنين/ بعد تلقيها دعوة للمشاركة في الجلسة التي توافق على عقدها كل أعضاء المجلس".









اقتصاديا.. نشرت صحيفة (الأخبار) - تحت عنوان (مصر سددت 20 مليار دولار لمؤسسات دولية في 4 شهور) - أن مصدر "مصرفي" مسئول أكد أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.









وأشارت الصحيفة - نقلا عن المصدر - أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلى الإجمالي، وهى نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.









وفي شأن آخر، سلطت (الأخبار) الضوء على إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بجهود مصر في مواجهة التطرف، حيث ثمنت جهود الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف في مواجهة التطرف، وأثنت - في تقرير - على افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.









وأوضحت أن تقرير الخارجية الأمريكية استعرض جهود الوزارة لإقامة المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي حضره نحو 130 وزير أوقاف ومفتيا وعالما من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية، وأكد أهمية دور الوزارة في تعزيز وترسيخ أسس المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد وجهودها لسد الفجوة بين المسلمين والمسيحيين بدعوة ممثلين من كلا الجانبين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك باذلة الجهد لمعالجة القضية الطائفية خاصة في صعيد مصر.









أمنيا، أبرزت صحيفة (الأهرام) نبأ تنفيذ حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري، المتورط في حادث الواحات، وأُدين بالانضمام إلى جماعة (كتائب درع الطغاة) والتي تتبع تنظيم الفتح الإسلامي، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتهدف إلى إحياء تنظيم الميلشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا، كما تمت إدانته بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بقتل ضباط القوات المسلحة والشرطة وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة.









وفي الشأن المحلي، نشرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (مدبولي: استمرار دعم ورعاية أهالي شمال سيناء في مختلف المجالات) - أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه - خلال استعراضه تقريرا من محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، حول ما جرى من جهود نفذتها مختلف أجهزة الدولة المعنية لتعويض المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية بشمال سيناء خلال الفترة من 1/10/2015 حتى 31/5/2020 - باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للمواطنين بشمال سيناء في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية.









وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أكد أن الدولة في حربها ضد الإرهاب لن تنسى دورها في تحقيق أوجه التنمية المستدامة بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، خاصة على أرض سيناء العزيزة وتوفير مختلف أوجه الرعاية والدعم لأهلها. كما أشاد بالدور الذي تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني من جهود في هذا الإطار بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.







