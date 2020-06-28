محافظ الوادي الجديد: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 290 حالة

الوادي الجديد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ، أمس السبت، عن وفاة حالة بكورونا في مركز الفرافرة وتسجيل 24 إصابة جديدة بواقع 7 حالات بمركز الداخلة و3 حالات بمركز الفرافرة، و14 بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ 290 إصابة منهم 20 وفيات منذ بداية الأزمة.









وأعلن الزملوط، في بيان صحفي ، عن تعافى 11 حالة جديدة بمستشفى الداخلة العام بإجمالي 141 حالة شفاء وخروج من العزل، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 115 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.





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وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوما لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.









وفى سياق متصل تتابع لجنة إدارة أزمة كورونا إجراءات المرور على لجان امتحانات الثانوية العامة والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وإبلاغ غرف العمليات لاتخاذ القرارات المناسبة.



