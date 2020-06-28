كوريا الجنوبية تسجل 62 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، الأحد، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يعد ارتفاعا ملحوظا لعدد المصابين في البلاد في آخر 8 أيام، وذلك بسبب انتشار حالات الإصابة الجماعية في المجتمعات المحلية وزيادة حالات الإصابات القادمة من الخارج.









وأفاد مركز تدابير الحجر الصحي (حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية) بأن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت حتى صباح اليوم إلى 12,715 إصابة، مشيرة إلى أن أرقام اليوم تعد المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس حاجز الـ 60 حالة منذ يوم 20 يونيو الجاري.









ومن بين الـ 62 حالة الجديدة، كانت هناك 40 حالة لانتقال العدوى محليا، وكانت الـ 22 حالة المتبقية قادمة من خارج البلاد، فيما ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة لانتقال العدوى محليا إلى عتبة 40 حالة لأول مرة منذ يوم 21 يونيو.









من ناحية أخرى، بقي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية دون تغيير عند 282 حالة.









ووصلت نسبة الوفيات لجميع الفئات العمرية إلى 2.22%، بيد أنها ارتفعت إلى 2.48% في الستينات من العمر و9.69% في السبعينات وقفزت إلى 25.00% في الثمانينات وأكبر.







