ميلان يصطدم بـ روما في مواجهة قوية بـ الدوري الإيطالي





ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمحاولة إنهاء الموسم في مركز متقدم، بعدما فقد الفريق فرصة الحصول على أي بطولة هذا الموسم.





ويفتقد ميلان لخدمات نجمه السويدي إبراهيموفيتش في مباراة اليوم، بسبب عدم الجاهزية البدنية.





في المقابل يطمح فريق روما في انتزاع الثلاث نقاط من الروسونيري للاقتراب خطوة من الدخول في المربع الذهبي.





ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز السابع بـ 39 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

يستضيف فريق أيه سي ميلان نظيره روما، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإيطالي.