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رياضة

للاطمئنان على سير العملية الإنشائية للمنشآت الرياضية.. جولة تفقدية لـ وزير الشباب في حي الأسمرات

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:44 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
يواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولاته التفقدية بحي الأسمرات، للاطمئنان علي سير العملية الانشائية بمدينة الشباب والرياضة ومركز شباب الأسمرات، تمهيدا للافتتاح في 30 يونيو، احتفالا بثورة الشعب المصري.

وأعرب صبحي خلال جولته عن سعادته لسرعة الانتهاء من مركز شباب الأسمرات بالكامل والذي سيقوم بتقديم العديد من الخدمات الرياضية والشبابية لرواد المركز، حيث تفقد خلال جولته حمام السباحة الأولمبي والمسرح الروماني ومنطقة ألعاب الأطفال بالإضافة إلى المبني الاجتماعي بالمركز.

وشملت جولة الوزير داخل مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات، منطقة ملاعب كرة القدم بالأبعاد القانونية والملاعب الخماسية والملاعب المتعددة الأغراض وحمام السباحة الأوليمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال والمبنى الاجتماعي وصالة الجيم، ويتم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على مستوى الإنشاءات المتنوعة بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات ومركز شباب أهالينا واللذان يأتى إنشاؤها فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية وتطوير المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بها.
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