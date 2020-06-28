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أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 28-6-2020

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:37 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أسعار العملات الأجنبية والعربية، في مصر اليوم الأحد 28 - 6 - 2020.


أسعار العملات الأجنبية اليوم، الأحد 28-6-2020


سعر الدولار الأمريكى 16.21 جنيه للبيع و16.11 جنيه للشراء.


سعر اليورو 18.17 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء.


سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.14 جنيه للبيع و20.03 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودى
سجل سعر الريال السعودى 4.32 جنيه للبيع و4.29 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي 52.70 جنيه للبيع و52.36 جنيه للشراء.


سعر الدرهم الإماراتى
سجل سعر الدرهم الإماراتى 4.41 جنيه للبيع و4.38 جنيه للشراء.

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