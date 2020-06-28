سيدة تصبغ ملابسها باللون الوردي باستخدام الأفوكادور.. شاهد





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات قررت صبغ ملابسها بطريقة آمنة بدلا من شراء ملابس جديدة.





قررت السيدة استخدام الأفوكادو في صبغ الملابس باللون الوردي من خلال تسخين الأفوكادو في الفرن واستخدام السائل الذي يخرج منه باللون الوردي في صبغ ملابسها.





استخدمت السيدة حسابها على تطبيق " tiktok" لنشر التجارب التي تقوم بها ومساعدة متابعيها في استخدام الموارد البسيطة في المنزل.

جنون الشراء والتسوق عبر الإنترنت أصاب الملايين حول العالم، بسبب فيروس كورونا وانعزال الجميع في المنزل وعدم إمكانية الخروج للتسوق.