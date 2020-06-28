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منوعات

سيدة تصبغ ملابسها باللون الوردي باستخدام الأفوكادور.. شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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مريم صليب
جنون الشراء والتسوق عبر الإنترنت أصاب الملايين حول العالم، بسبب فيروس كورونا وانعزال الجميع في المنزل وعدم إمكانية الخروج للتسوق. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات قررت صبغ ملابسها بطريقة آمنة بدلا من شراء ملابس جديدة. 

قررت السيدة استخدام الأفوكادو في صبغ الملابس باللون الوردي من خلال تسخين الأفوكادو في الفرن واستخدام السائل الذي يخرج منه باللون الوردي في صبغ ملابسها. 

استخدمت السيدة حسابها على تطبيق " tiktok" لنشر التجارب التي تقوم بها ومساعدة متابعيها في استخدام الموارد البسيطة في المنزل. 
سيدة تصبغ ملابسها باللون الوردي باستخدام الأفوكادور.. شاهد
سيدة تصبغ ملابسها باللون الوردي باستخدام الأفوكادور.. شاهد
سيدة تصبغ ملابسها باللون الوردي باستخدام الأفوكادور.. شاهد
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