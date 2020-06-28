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اقتصاد

لتدريب 300 من رواد الأعمال على نماذج الإدارة الحديثة.. المصريين الأفارقة تنظم ورشة عمل الثلاثاء المقبل

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:21 ص
جمعية رجال الاعمال
جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة
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ولاء عبد الكريم
تنظم لجنة العمل والمسئولية المجتمعية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،ورشة عمل الكترونية عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الثلاثاء المقبل .

وتستهدف الورشة تدريب 300 من أصحاب ورواد الأعمال ومديروا الصف الأول والثاني حول نماذج الأعمال والادارة الحديثة وفقا لأحدث النماذج المتقدمة.


وتعد هذه الورشة واحدة من الفاعليات التطبيقية لنقل الخبرات الهامة في مجال الإدارة والتخطيط والتطوير المؤسسي مما يسهم في إستكمال الدور الذي تنتهجه القيادة السياسية  وتسير فيه ونلمس نتائجة وذلك بشأن تأهيل الكوادر الوطنية الواعدة والقيادات  الشابة الراغبة في التعرف بالعلم وتطبيقاته  والمعرفة على النظم الإدارية وكيفية الإستفادة من تطبيق هذه النماذج  الحديثة للأعمال ، لاسيما في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تجتاح العالم في الآونة الأخيرة. 

وصرحت الدكتورة مها محجوب رئيس لجنة العمل والمسئولية المجتمعية بأن هذه الورشة المجانية  الإلكترونية تهدف إلى دعم وتعريف مجتمع الأعمال والإقتصاد بأحدث النظم الإدارية والإستراتيجية ورفع مستوى المهارات والخبرات الإدارية لدى مديري الصف الأول ولدى أعضاء الجمعية وموظفوهم والإهتمام بالدعم الإداري ونقل الخبرات في زمن الأزمات الوبائية ومحاولة تقديم الدعم الإداري حيال ذلك.

جدير بالذكر أن المتحدثون والمحاضرون للتدريب هم الدكتورة مها محجوب والدكتور عزت عز الدين كبير استشاري النظم الإدارية والأستاذ أحمد أبو العزم استشاري تطوير الأعمال 

وتؤكد الجمعية على حرصها الشديد من خلال كافة أنشطتها وفاعلياتها على مستوى مصر والقارة الإفريقية أن تقدم خدمات حثيثة لأعضائها وتحقق أهداف الصالح العام لدعم الإقتصاد المصري والإفريقي.

ويأتي ذلك في إطار حرص جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي على تقديم الدعم المميز لأعضائها داخل مجتمع المال والأعمال و الإقتصاد في مصر وبلدان القارة الإفريقية.

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