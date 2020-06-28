لماذا يأتي أغلب السيارات من الداخل باللون الأسود؟



يُفاجأ مُحبو السيارات أن أغلب السيارات مُتاحة من الداخل فقط باللون الأسود وهو ما لا يفضله بعضهم لأن اللون الأسود بساعد على امتصاص الحرارة بشكل أكبر خلال فصل الصيف، بما يجعل درجة الحرارة أعلى داخل مقصورة السيارة.





بالإضافة إلى أن اللون الأسود يجعل المقصورة تبدو أصغر مما هي بالفعل، ولكننا في الوقت نفسه نجد دومًا أن الألوان الداكنة تكون متاحة في 80% إلى 90% من نسخ أغلب السيارات.





السر وراء أن داخلية السيارات تأتي بالون الاسود لانة يبدو دوما الأكثر جاذبية في صالات العرض، كما أنه أسهل في الحفاظ عليه بشكل وحالة جيدة في السيارات التي يأخذها المشترون في تجارب القيادة لذلك يتم إنتاجه بكثرة.





اللون الأسود معروف بقوة تحملة ومقاومته للأتربة وقدرته على إخفائها بشكل جيد مقارنة بالألوان الفاتحة أكثر فالألوان الفاتحة تحتاج عناية و تنظيف أكثر من الألوان الداكنة لذلك يتم إنتاج مقصورة السيارات باللون الاسود لانة لا يحتاج وقت او جهد لتنظيفة فيصبح هو اللون الأكثر عملية.